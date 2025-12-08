Trontano, un percorso tra i presepi natalizi

Per il periodo natalizio a Trontano saranno presenti oltre venti presepi allestiti da associazioni e privati. La Pro Loco di Trontano ha realizzato una mappa segnalando i punti dove i visitatori troveranno le installazioni. Nel capoluogo saranno allestiti nella cappelletta all’ingresso di via Maffioli, in piazza davanti al campo sportivo, davanti alla chiesa parrocchiale, presso la sede degli Alpini, alla fontana in via Castello, all’antico torchio di via Tignolino, nella cappelletta in via Viscardi. Poi in via Tassera sulla strada verso Pello, sul balcone della casetta all’ingresso di via Ventriago, slla fontana in via Ventriago a Trontano, nella cappelletta e nella fontana lungo la mulattiera che sale in via Cocco, sul balcone in sasso lungo il sentiero che porta a Verigo

E ancora nella cappelletta lungo il sentiero che porta a Verigo, lungo le vie di Paiesco, alla fontana lungo via strada vecchia a Cimui, alla panchina degli innamorati a Cimui, lungo via strada vecchia a Melezzo, in via Milano a Cosasca e ella chiesa parrocchiale di Cosasca all’esterno e all’interno.