A Cuzzago un albero speciale per illuminare le coscienze

Un albero speciale precede il Natale a Premosello Chiovenda. L’amministrazione comunale ha promosso l'iniziativa ‘’Illluminando le coscienze’’ , un momento di riflessione che venerdì 5 dicembre alle 16,30 in piazza del municipio a Cuzzago, vedrà l’illuminazione di un albero speciale.

‘’Un simbolo di risveglio e di speranza dedicato a tutte le donne vittime di violenza - spiega il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Addamo - . Un gesto collettivo per non dimenticare, per riflettere e per dire insieme: la violenza non è un fatto privato ma una questione che riguarda tutti’’.

L’albero principale sarà adornato di molte luci e poi saranno posate tante scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, mentre su un secondo alberello saranno messe diverse targhette con i nomi delle vittime di violenza.

Dopo l’accensione dell’albero un aperitivo informale per uno scambio di auguri di Natale alla quale parteciperanno amministratori, autorità, gruppi folk e i premosellesi che vorranno intervenire.