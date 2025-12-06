 / Ossola

Ossola | 06 dicembre 2025, 08:25

In Valle Vigezzo un pranzo di socializzazione per gli anziani seguiti dal Ciss Ossola

Nei giorni scorsi un momento di condivisione alla presenza degli operatori e di sindaci di Santa Maria Maggiore, Malesco e Villette

Nei giorni scorsi l’area anziani del Ciss Ossola ha organizzato, in occasione delle festività natalizie, un pranzo di socializzazione al ristorante Locarno di Santa Maria Maggiore, che ha coinvolto gli anziani residenti in Valle Vigezzo seguiti dal servizio di assistenza domiciliare del Ciss Ossola, delle operatrici sociosanitarie e delle assistenti sociali del territorio. Al pranzo hanno preso parte anche i sindaci di Santa Maria Maggiore, Malesco e Villette, Claudio Cottini, Enrico Barbazza e Monica Balassi.

Il pranzo è stato un’occasione di socializzazione per gli anziani del territorio, spesso poco propensi ad uscire, e un momento di confronto e condivisione tra amministrazioni, operatori del Ciss e cittadini.

l.b.

