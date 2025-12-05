Ornavasso celebra i 450 anni degli Statuti della comunità rurale

Sabato 6 dicembre alle 17.00 nella sala municipale saranno celebrati i 450 anni di promulgazione degli Statuti che reggevano l’ordinamento civile di una comunità rurale. L’iniziativa è promossa dal comune di Ornavasso e dalla parrocchia e cade nel giorno della festa patronale di San Nicola.

Il documento, conservato nell’archivio storico parrocchiale, è il più prezioso sulla storia di Ornavasso. Il testo integrale e commentato è stato pubblicato nel 2000 dalla parrocchia di Ornavasso a cura di Valerio Cantamessi. Quelli di Ornavasso riflettono le particolarità di una comunità non ancora pienamente omologata al “diritto” spagnolo e orgogliosamente legata ad antiche consuetudini walser. Gli statuti furono approvati dalla “università” di Ornavasso (la congregazione di capifamiglia riuniti nella piazza della chiesa dopo il suono della campana). Gli Statuti del 1575 sostituirono i precedenti del 1404, che contenevano norme contro il clero che, in tempi di Controriforma imperante, non potevano più essere considerate. Gli statuti del 1575 furono scritti in latino e tradotti in volgare nel 1590 quando entrarono definitivamente in vigore. Perché un ritardo di 15 anni? Perché gli eredi del faudatario locale Bonifacio Visconti si opponevano alla loro approvazione per conservare le proprie prerogative e privilegi messi in discussione dalle concesse autonomie.

Nel corso della serata, con l’intervento dello storico delle Alpi Enrico Rizzi e di Alessandro Grossi, editore di Domodossola, verrà anche presentato il libro di Paolo Crosa Lenz “Studi su Ornavasso – Storie e memorie”. A Ornavasso, sua “piccola patria”, Crosa Lenz ha dedicato 40 anni di studi che sono confluiti in saggi e articoli su libri e riviste. Il libro raccoglie per la prima volta in modo unitario e organico il risultato di tanta ricerca che propone sguardi inediti rispetto alla storiografia ottocentesca e di primo Novecento.