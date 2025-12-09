 / Cultura

Al teatro La Fabbrica una serata omaggio a Mia Martini

Il 10 dicembre a Villadossola l'appuntamento conclusivo del progetto "Reti di prossimità"

Al teatro La Fabbrica una serata omaggio a Mia Martini

Mercoledì 10 dicembre alle 21.00 il teatro La Fabbrica di Villadossola, nella sala al primo piano, ospita lo spettacolo “Come un fiore raro. Mia Martini”. La serata è promossa dalla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola in collaborazione con i comuni di Villadossola e Domodossola  del Ciss Ossola ed è l’evento conclusivo del progetto “Reti di prossimità”, sostenuto dalla Fondazione Cariplo.

Lo spettacolo, scritto da Davide Giandrini, è un omaggio a Mia Martini, dalla prima infanzia alla sua scomparsa, che ripercorre la vita e la carriera artistica di “Mimì”, interprete unica che ha fatto della sua esistenza ricca di dolore qualcosa di straordinario.

