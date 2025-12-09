Coldiretti: “La Regione intervenga subito per salvare l’agricoltura piemontese”

Servono maggior attenzione e nuove risorse per sostenere l’agricoltura piemontese. Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piemonte è uno strumento fondamentale per promuovere la crescita del settore e renderlo volano di economia diretta ed indiretta. Questo avviene solo se, stante la situazione venutasi a determinare, vengono integrati i fondi e adeguatamente distribuite le risorse. E’ quanto evidenzia Coldiretti che ha già, nelle ultime settimane, sollecitato la Regione su specifiche questioni a tutela delle imprese agricole piemontesi.

“Rispetto al Piano regionale di Qualità dell’Aria, prendiamo atto dell’impegno profuso dal Consiglio regionale e dalle Commissioni competenti, in particolare da Claudio Sacchetto, presidente della terza Commissione - commentano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori - Restano, però, da chiarire le modalità e le tempistiche delle operazioni di adeguamento, oltre alla necessità di individuare nuove risorse affinché gli interventi strutturali per far fronte agli obblighi del Piano non gravino sul bilancio aziendale con spese ed investimenti non aventi alcuna valenza in termini produttivi. Ribadiamo che gli interventi infrastrutturali richiesti vanno a beneficio dell’intera collettività e che la zootecnia, nell’ambito del tessuto economico regionale, assume un ruolo strategico”.

Il settore agricolo, anche per effetto dei cambiamenti climatici, sta affrontando una delicata fase di cambiamento, in relazione alla quale, rispetto all’attuale situazione di immobilismo, si rende necessario:

Sviluppo rurale : l’inadeguata dotazione finanziaria del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 sta assumendo una connotazione di elevata criticità per cui è necessario uno stanziamento di risorse aggiuntive. Rispetto agli interventi agro-climatico-ambientali, in particolare circa quello sull’allevamento di razze locali a rischio di abbandono, abbiamo registrato un deficit di carattere finanziario che significa non consentire ad un numero rilevante di imprese la possibilità di sviluppare e migliorare metodologie gestionali eco-sostenibili.

Semplificação administrativa : serve scegliere la strada della semplificazione, eliminando il più possibile determinati obblighi burocratici che affossano solamente gli imprenditori senza portare valore aggiunto.

Gestione irrigua : necessario un piano che permetta di incrementare la capacità di conservazione dell'acqua a livello regionale e, parallelamente, ridurre la percentuale di dispersione, attraverso interventi strutturali diffusi sul territorio.

Fauna selvatica e sistema venatorio : occorre agire su più fronti, sia attivando, un piano straordinario di contenimento, soprattutto in riferimento agli ungulati, sia stanziando le adeguate risorse che possano consentire, su base annuale, il risarcimento integrale del valore periziato rispetto al danno subito, oltre a prevedere un processo di riorganizzazione del sistema venatorio regionale.

Filiere da attenzionare : è necessario dare attenzione a diverse filiere, fondamentali per il tessuto economico regionale. Da quella frutticola (remunerazione e tempi di pagamento) a quella vitivinicola (situazione delicata di mercato), da quella corilicola (stato di calamità naturale) a quella risicola (bassa remunerazione e importazioni selvagge) fino a quella zootecnica, sia da carne sia da latte, poiché quest'ultima vive attualmente una situazione delicata di mercato.

Governo del suolo : mancando una regolamentazione regionale, per l'installazione dei pannelli fotovoltaici va privilegiato l'utilizzo di siti dismessi, ovvero non utilizzabili per altri scopi, salvaguardando in modo categorico la possibilità di occupare le aree agricole. Il suolo è una risorsa naturale, un bene comune di particolare importanza, essenziale per il soddisfacimento del fabbisogno alimentare, che non può essere "piegato" alle esclusive esigenze dell'urbanistica o per scopi speculativi diversi.

Contrasto alle fitopatie: soprattutto per la Flavescenza Dorata e la Popillia japonica occorre rafforzare l'azione di contrasto, investendo innanzitutto sul rafforzamento dell'attività di ricerca, così da ridurre l'incidenza dei danni e le conseguenti ripercussioni sulla redditività aziendale.

“Punti e necessità concrete che la Regione deve prendere in considerazione fin da subito perché serve un impegno diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora per la nostra agricoltura e per garantire risposte tangibili alle imprese. La nostra agricoltura ha dimostrato di essere un motore insostituibile di crescita, capace di generare valore, occupazione e identità e, ancora più in questo momento di conflitti e guerre commerciali, va valorizzata poiché rappresenta un comparto strategico per la produzione di cibo”, concludono Tofi e Salvadori.