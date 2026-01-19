Lagomaggiore.it diventa operativo: il Distretto dei Laghi rafforza il brand turistico

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola renderà prossimamente visibile il dominio lagomaggiore.it, un’operazione studiata per rimarcare la forza del brand comunicativo. Lo annuncia, soddisfatto, il presidente della Atl Francesco Gaiardelli, che in una nota spiega: “Abbiamo deciso di attivare il dominio già di nostra proprietà, collegandolo a quello istituzionale distrettolaghi.it. Il dominio lagomaggiore.it, il terzo attivo di proprietà del Distretto dei laghi, si aggiunge quindi a distrettolaghi.it e a lagomaggioreexperience.it”. Tutti portano l’utente alle pagine dei contenuti digitali e ufficiali dell’Atl.

“Questo – prosegue Gaiardelli – perché a dicembre 2025, tramite bando, abbiamo incaricato un’azienda che si occupa di comunicazione e marketing di valutare la forza e il peso specifico dei nostri canali digitali, allo scopo di attribuire un valore in termini patrimoniali all’impatto comunicativo dell’Ente. Vogliamo così – si legge nel comunicato – rafforzare ulteriormente la nostra posizione e far capire il più possibile quanto ci siamo affermati in questi ultimi 5 anni e mezzo: dal Covid in poi abbiamo compiuto un balzo in avanti significativo”.

Gaiardelli sottolinea “l’importanza di far comprendere ai nostri interlocutori, la Regione Piemonte in primis ma anche tutti i nostri soci del Vco e Novarese, quanto lavoro in senso migliorativo è stato fatto” e snocciola i numeri a sostegno: “Il sito del Distretto dei laghi ha registrato nel 2024 oltre 2 milioni e 100 mila visitatori, mentre sui canali social abbiamo contato più di 5 milioni e 800 mila contatti, sempre in riferimento al 2024. Il nostro circuito mass mediale, poi, comprende oltre 30 webcam che controllano il territorio e sono in grado di dare informazioni in tempo reale. In termini patrimoniali, tutto ciò ha un valore enorme, e per questo è nostra intenzione divulgare l’operazione in corso”. Conclude Gaiardelli: “Nessun Ente similare ha svolto una tal mole di lavoro, e anche se di fatto il Distretto dei laghi è una società senza scopo di lucro, ciò significa che per quanto riguarda i servizi abbiamo creato e prodotto molte azioni concrete e di totale efficacia”.