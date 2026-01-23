Neve in arrivo e piste pronte: weekend d’inverno nel Verbano Cusio Ossola

Il Verbano Cusio Ossola si appresta a vivere un fine settimana dal clima decisamente invernale. L’arrivo di una depressione atlantica potrebbe favorire nuove nevicate anche a bassa quota, creando condizioni ideali per tornare sulla neve e godere delle piste già operative in gran parte del territorio.

A Domobianca365 la situazione è particolarmente favorevole: tutti gli impianti risultano aperti, così come le principali piste, offrendo una sciabilità completa e adatta a diversi livelli di esperienza. Tutti aperti i rifugi e i bar, con apres-ski e feste a tema.

A Macugnaga, nonostante la chiusura delle seggiovie del Belvedere e della funivia Moro–Bill, l’area del Belvedere rimane comunque accessibile: saranno infatti aperti il campo scuola e lo skilift Burki III, permettendo di sciare in uno degli scenari alpini più suggestivi ai piedi del Monte Rosa.

Nel fine settimana riaprono anche gli impianti del Devero, dove sarà possibile sciare sulla pista Pian Menta servita da seggiovia, segnando un ritorno atteso dagli appassionati.

A San Domenico risultano chiuse solo alcune piste – Casa Rossa, Salarioli, Valletta Bis, Bandoliero 1 e 3bis, Dosso e Diri Bis – mentre restano aperti dieci impianti su diciotto e la maggior parte delle aree sciabili, garantendo un’offerta ampia e, anche qui, apres-ski e cene in rifugio.

Situazione di piena operatività a Formazza, dove tutto è aperto. Alla Piana di Vigezzo si potrà invece sciare sul Canalone, sulla pista Cima 2, nell’area baby e sulla stradina per principianti. Tutti gli impianti aperti anche a Cheggio, che completa il quadro delle stazioni attive nel fine settimana in Ossola. Perché si può anche sciare con vista lago: al Mottarone gli impianti saranno in funzione sino domenica, con l’apertura del baby park, delle piste Selva e Campetti Milanesi, del campo scuola e dell’area bob, una proposta pensata soprattutto per famiglie e sciatori alle prime armi.

Buone notizie anche per gli amanti dello sci di fondo: a Riale l’abbondante innevamento consente l’apertura di tutti i chilometri di pista, mentre il fondo sarà praticabile anche a Macugnaga, in frazione Pecetto.

In vista delle possibili variazioni legate alle condizioni meteorologiche, si consiglia infine di consultare sempre le previsioni aggiornate e i siti ufficiali delle singole stazioni.