Sci in Ossola, le deboli nevicate non permettono nuove aperture

Le nevicate della notte in Val d’Ossola non sono state sufficienti a cambiare il quadro della stagione sciistica. A Domobianca si scia in quasi tutto il comprensorio, aperte le seggiovie Motti, Prel e Torcelli, oltre al Baby e ai tre tapis roulant. Sicuramente la stazione del comprensorio con l'innevamento e l'offerta maggiore in questo momento.

In alta Val Formazza, nel fine settimana l’area di Sagesboden resterà chiusa, mentre in Val Vigezzo si potrà invece sciare alla Piana, dove risultano aperte le piste baby, il Canalone e la Cima 2. A Cheggio l’attività sarà concentrata sulle aree per principianti, con l’apertura della pista baby, della variante e del tappeto.

Si scierà anche a San Domenico, che riaprirà sabato dopo la chiusura per maltempo di venerdì.

A Macugnaga è garantita l'apertura del campo scuola per principianti a Pecetto, dotato di tapis roulant, ideale per i primi approcci allo sci. Sempre a Pecetto sarà possibile pattinare sulla pista di ghiaccio, aperta dalle 10 alle 22, mentre per gli amanti dello sci nordico, oltre alla pista di Riale, è praticabile anche l’anello di fondo di Pecetto, con accesso libero e possibilità di noleggio dell’attrezzatura.

In attesa di nevicate più consistenti, la stagione invernale ossolana prosegue quindi a rilento. Consigliamo sempre di verificare i siti internet delle stazioni sciistiche per gli aggiornamenti su aperture piste e impianti.