Neve in quota a Domobianca365: apre anche la seggiovia Casalavera

A Domobianca365 è in pieno svolgimento la stagione invernale e da domani, giovedì 22 gennaio, sarà aperta anche la seggiovia Casalavera. Insieme alle seggiovie Motti, Torcelli, Prel, la sciovia baby e i tre tapis roulant si va così a comporre l’intera offerta di impianti invernali per la stazione sciistica ossolana.

È possibile sciare a Domobianca365 anche arrivando sulle piste in treno+navetta con l’iniziativa “Treni delle Neve” di Trenord e in pullman con il servizio “Domobus” in partenza nei fine settimana da Milano, Lainate, Cerro Maggiore, Gallarate e Castelletto Ticino.

L’80% delle piste di Domobianca365 è ora a disposizione degli appassionati di sci alpino e snowboard che possono trascorrere sulle pendici del Moncucco e dell’Alpe Lusentino giornate di divertimento, sport e gusto.

Le temperature più rigide previste per le prossime notti dovrebbero consentire anche un nuovo utilizzo dell’impianto di innevamento programmato per poter mantenere un’alta qualità del manto nevoso. In quota, sulla cima del Moncucco, il manto nevoso raggiunge i 60 cm di neve e nel fine settimana il meteo prevede altre precipitazioni in quota.

Confermato, a meno di condizioni avverse, l’appuntamento del venerdì sera con lo sci notturno a partire dalle 19.00 e sino alle 23.00. Per sabato 24 gennaio grande appuntamento con la cena a tema “Vacanze di Natale” al Rifugio Baita Motti. Musica, balli e abbigliamento anni ‘80 per una serata indimenticabile in quota.

A Domobianca365 ogni giorno sono aperti i tre ristori ed è disponibile il servizio noleggio dell’attrezzatura. Per tutti, su prenotazione e nel weekend, il servizio navetta, al costo di 15 euro a/r, dalla stazione di Domodossola alla stazione sciistica e viceversa. Orari e form per la prenotazione sul sito www.domobianca365.it.