Agenzia turistica di quadrante, Montani: "Riparta la trattativa, fare rete sarà una carta vincente"

“La nostra intenzione è quella di continuare sulla strada del progetto di fusione delle Atl di quadrante”. Lo dichiara il segretario provinciale Vco Lega Enrico Montani, in relazione alla proposta di riunire le province di Vco, Novara, Vercelli e Biella in una sola agenzia turistica. Prosegue: “Riteniamo importante far ripartire la fase di trattativa e analisi allo scopo di individuare un percorso condiviso che dia sì pari dignità a tutti i territori, ma che tenga necessariamente conto del modello virtuoso che il Distretto turistico dei laghi è riuscito a creare, in modo tale da replicarlo nelle altre aree dove potrà essere utilizzata l’esperienza e la conoscenza maturata negli anni, proprio qui a Stresa, sulle sponde del lago Maggiore, che ha permesso al nostro turismo di diventare ciò che è oggi; e dove esiste la struttura più grande e più rappresentativa di tutti e quattro i territori. Sarà necessario superare principi ideologici e divisioni politiche, sempre dietro l’angolo. Dopo mesi e mesi di incontri e consultazioni, siamo giunti alla convinzione che questo percorso non si debba arrestare. Apriamoci dunque al confronto, che non deve mai spaventare nessuno”.

“Sul ruolo del Vco si discuta pure – continua Montani – la Lega non si tirerà certo indietro, pur tuttavia non dobbiamo dimenticarci che il Distretto dei laghi presieduto da Francesco Gaiardelli, che ringrazio insieme al consiglio di amministrazione e a tutto lo staff per serietà, impegno e dedizione, conta per più di 4 milioni e 700mila presenze turistiche l’anno. Sono i numeri, dunque, ad attribuire al nostro territorio una piena centralità nello scacchiere turistico piemontese. Ad ogni buon conto, l’Atl di quadrante deve rimanere un obiettivo comune da raggiungere”, sottolinea Montani, che rispetto al futuro breve-medio dichiara: “Nell’affrontare la questione non credo che nessuno vorrà esimersi dal prendere in esame prima di tutto i numeri. È una questione di responsabilità, oltre che di buon senso. Una faccenda urgente e importante, perché chi non saprà fare sistema nel settore turismo e commercio, resterà sempre di più fuori dai giochi, mentre noi siamo convinti che la futura possibile alleanza coi territori di Novara, Vercelli e Biella – conclude – si rivelerà una carta vincente”.