La 'Piazza della solidarietà' torna ai mercatini natalizi di Domodossola

Un Natale all’insegna della generosità e della condivisione: torna la Piazza della Solidarietà nel cuore dei mercatini natalizi di Domodossola. L’iniziativa, promossa dal Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco in collaborazione con la Pro Loco domese, trasformerà Piazza Fontana in uno spazio dedicato al volontariato locale.

Per due giorni, sabato 14 e domenica 15 dicembre, quattordici associazioni del territorio si alterneranno tra stand ricchi di prodotti artigianali e idee regalo uniche. Acquistare questi doni significa sostenere progetti che fanno bene alla comunità, offrendo l’opportunità di contribuire a iniziative che aiutano chi è in difficoltà.

Non mancheranno momenti di festa: l’atmosfera sarà resa speciale da musica e canti della tradizione natalizia, oltre a golose sorprese per grandi e piccini.