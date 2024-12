Promozione: domenica amara per Omegna, Ornavassese e Feriolo

E’ squadra da trasferta la Juventus Domo. Il pari interno col Montanaro vede i granata raccogliere il nono punto al ‘Curotti’, contro i 21 realizzati fuori.

Meglio il Domo in campo, ma il vantaggio, arrivato presto con Zani (settima rete), non facilita più di tanto la partita per gli ossolani. La diversità di tasso tecnico non gioca a favore e il secondo gol che chiuderebbe il match non arriva. Così i granata pagano pegno nella ripresa quando i torinesi pareggiano e costringono gli ossolani al secondo pari consecutivo in casa.

Male il Feriolo che capitola (1-6) in quel di Biella. La Chiavazzese non si impietosisce; il Feriolo esce sconfitto dai rossoblu biellesi e resta staccato di 4 punti in classifica dall’Omegna che è terz’ultima.

Omegna che cade in quel Gattinara. La squadra di Foti tiene bene il campo e il pari sarebbe risultato equo per quanto visto. Ma un errore difensivo nel finale costa caro ai rossoneri, che soprattutto nella ripresa aveva mostrato di poter fare punti. Un peccato!

Nulla da fare anche per l’Ornavassese. L’Ivrea passa in Ossola dopo che i neri avevano retto per mezz’ora ad una squadra più tosta tecnicamente. Nella ripresa la squadre eporediese arrotonda il risultato e per la truppa di Fusè arriva il 12° ko dell’annata.

Risultati:

Ornavassese-Ivrea 0-5; Juventus Domo-Montanaro 1-1; Chiavazzese-Feriolo 6-1: Gattinata-Omegna 1-0; Unione Novara-Arona 1-1; Cossato-Cameri 4-0; Ceversama-Virtus Vercelli 1-0; Orizzonti Canavese-Dufour Varallo 6-1

Classifica: 1Ivrea 31; Cossato, Juventus Domo 30; Chiavazzese 27; Gattinara 25; Virtus Vercelli 24; Arona 23; Ceversama 22; Orizzonti Canavese, Cameri, Dufour Varallo 18; Montanaro 14; Union Novara 11; Omegna 10; Feriolo 6; Ornavassese 4.