Comuni montani, Uncem: "Sulla classificazione evitare scontri e divisioni"

"Sulla classificazione dei comuni montani occorre evitare ogni scontro, frammentazione, divisione”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. “Non possiamo - prosegue - permetterci rotture, difficoltà di dialogo, muri. Per questo Uncem dice da vent'anni che le classificazioni dei comuni montani, con parametri uguali in tutto il Paese, non servono. Allora, come oggi. Evitiamo di dividere i territori, e i sindaci. Concentriamoci sulle sfide e sulle opportunità vere”.
giovedì 18 dicembre
mercoledì 17 dicembre
martedì 16 dicembre
