La parrocchia di Villadossola accoglie don Renato Sacco

Sabato 21 dicembre le comunità di Villadossola e della Valle Antrona si riuniscono, alle 18.00, nella chiesa di Cristo Risorto per dare il benvenuto a don Renato Sacco. Il sacerdote è stato nominato dal vescovo Franco Giulio Brambilla come nuovo coadiutore delle parrocchie, al fianco del parroco don Massimo Bottarel. Nella stessa occasione le comunità saluteranno don Lorenzo Armano, attuale coadiutore, che si sposterà il Valle Anzasca in qualità di collaboratore del parroco.

Domenica 22 dicembre, invece, don Renato Sacco sarà ad Arola, dove è stato parroco per molti anni, per un saluto alla comunità.