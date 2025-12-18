Paolo Kessisoglu in scena a Villadossola con Sfìdati di me

Venerdì sera il Teatro di Villadossola ospiterà Paolo Kessisoglu nello spettacolo Sfìdati di me, una produzione ITC2000 che unisce comicità e riflessione sulla complessità dei legami familiari.

Diretto da Gioele Dix e scritto da Paolo Kessisoglu e Giorgio Terruzzi, il monologo racconta la vicenda di un padre che arriva al pronto soccorso, dove il figlio adolescente è ricoverato a seguito di un incidente. Le condizioni del ragazzo non sono chiare, e l’attesa si trasforma in un viaggio interiore fatto di dubbi, ricordi e riflessioni.

Tra incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato, il dialogo immaginario tra padre e figlio mette in luce la reciproca inadeguatezza di due generazioni che si muovono in un tempo troppo veloce, colmo di distrazioni, luoghi comuni e sofferenze taciute. Ironico, paradossale e talvolta dolente, lo spettacolo si chiude con un finale politicamente scorretto, capace di sorprendere e divertire il pubblico.