31 gennaio 2026, 11:15

Alla Cappuccina torna il Carnevale

Nel quartiere domese pranzo in compagnia e nel pomeriggio divertimento per bambini e adulti

Alla Cappuccina torna il Carnevale

L'8 febbraio si terrà il Carnevale alla Cappuccina con alle 11.30 la distribuzione di polenta salamini e gorgonzola. Dalle 14.30 divertimento per bambini e adulti con la presenza delle maschere domesi Togn e Cia e del Comitato Carnevale. Si susseguono in questi giorni le riunioni dei volontari per la sua organizzazione.

Mary Borri

