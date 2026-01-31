Alla Cappuccina torna il Carnevale

L'8 febbraio si terrà il Carnevale alla Cappuccina con alle 11.30 la distribuzione di polenta salamini e gorgonzola. Dalle 14.30 divertimento per bambini e adulti con la presenza delle maschere domesi Togn e Cia e del Comitato Carnevale. Si susseguono in questi giorni le riunioni dei volontari per la sua organizzazione.
