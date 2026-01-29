"Amati. Un'esperienza possibile": a Domodosola si parla di solidarietà

“Amati. Un’esperienza possibile” è il titolo del libro che sarà presentato giovedì 29 gennaio alle 21.00 in sala Falcioni, ex Cappella Mellerio, a Domodossola. All’incontro, promosso dalla Fondazione Italiana Banchi di Solidarietà e dall’ossolana associazione Elda Azaña, parteciperanno i due autori, Andrea Franchi e Massimo Piciotti, insieme ad alcuni protagonisti delle esperienze di solidarietà ed accoglienza raccontate nel volume.

Andrea Franchi, milanese, da anni è impegnato in opere di carità cristiana. Coinvolto con la realtà dei Banchi di Solidarietà, è uno dei fondatori della Federazione che li ha raccolti in una rete nazionale. Massimo Piciotti, anch’egli milanese, collabora con diverse testate e partecipa attivamente alle attività dei Banchi di Solidarietà. Questi ultimi sono organizzazioni di volontariato che distribuiscono generi di prima necessità ai poveri, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta a livello nazionale. Nel Vco da anni si svolgono tre eventi di rilievo, grazie all’apporto dell’associazione Elda Azaña: la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in novembre e la Giornata di Raccolta del Farmaco, in febbraio, oltre alla Settimana del Donacibo in diverse scuole di ogni ordine e grado.