K2 – Due amici e un sogno: a Formazza una serata con l’alpinista Marco Majori

Una serata per emozionarsi, riflettere e lasciarsi ispirare dalle grandi montagne e dalle storie di chi le vive davvero. Sabato 31 gennaio alle ore 20.45, la Sala Cinema comunale di Formazza ospiterà l’incontro “K2 – Due amici e un sogno”, una serata speciale dedicata all’alpinismo e all’esperienza umana vissuta sul tetto del mondo.

Protagonista dell’evento sarà Marco Majori, alpinista e testimone diretto di una delle avventure più intense e simboliche dell’alpinismo moderno. Attraverso video, fotografie e racconti in prima persona, Majori accompagnerà il pubblico lungo il percorso della scalata al K2, tra fatica, amicizia, sogni e sfide estreme.

Non solo una cronaca di impresa sportiva, ma un racconto profondo fatto di emozioni, legami umani e momenti che segnano una vita. La montagna diventa così metafora di crescita, resilienza e condivisione, capace di parlare a tutti, anche a chi non ha mai indossato un paio di ramponi.

L’ingresso è libero e la serata si rivolge a un pubblico ampio: appassionati di montagna, curiosi, giovani e adulti che vogliono lasciarsi trasportare da immagini spettacolari e storie autentiche.

Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’alta quota e scoprire come, dietro ogni vetta conquistata, ci siano persone, sogni e amicizie che fanno la differenza.