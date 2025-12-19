Fondazione Telethon: tutto pronto per la campagna natalizia dei Cuori di cioccolato

Si avvicina il weekend della solidarietà con la campagna natalizia di Fondazione Telethon, dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il 20 e 21 dicembre sarà possibile sostenere l’iniziativa scegliendo i Cuori di cioccolato, disponibili a fronte di una donazione minima di 15 euro. In Piemonte, i punti di raccolta saranno 361, distribuiti grazie all’impegno di oltre 9.000 volontari tra Fondazione Telethon, UILDM, AVIS, Anffas, UNPLI, Azione Cattolica e le edicole aderenti al SI.NA.GI.

I Cuori di cioccolato, ideali come regalo di Natale, sono disponibili nei gusti fondente e al latte e confezionati in scatole scrigno con chiusura magnetica, rispettivamente nei colori rosso e verde. Ogni confezione contiene 15 cioccolatini a forma di cuore, ciascuno con una mini-dedica che trasmette affetto, speranza e impegno.

Fino al 31 dicembre, chi non potrà recarsi ai punti di distribuzione, potrà contribuire alla raccolta fondi chiamando da rete fissa o inviando un SMS al numero solidale 45510, oppure acquistando i Cuori attraverso lo shop online di Fondazione Telethon.

L’iniziativa si inserisce in un ampio percorso di collaborazione con aziende partner che sostengono la ricerca scientifica, tra cui bofrost, Gamelife Srl, Eurospin, Mercati Città La Prima, Pata S.p.A., PayPal* e molti altri, con la partecipazione di DHL Express Italy come vettore ufficiale della campagna di piazza.

Grazie a questa mobilitazione, Fondazione Telethon punta a trasformare la rarità delle malattie genetiche in speranza, offrendo terapie e futuro a bambini e famiglie colpite da queste patologie.

Per verificare i punti di distribuzione in Piemonte e in tutta Italia è possibile consultare il sito: fondazionetelethon.it. Nel vco sarà possibile sostenere la Fondazione presso UILDM OMEGNA.