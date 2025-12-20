Cosa rende davvero innovativa una polizza Unica multi-rischio

Nel panorama assicurativo italiano, Unipol ha sempre rappresentato un punto di riferimento in termini di solidità, affidabilità e capacità di innovazione. Con la proposta Unica Unipol, la compagnia compie un ulteriore passo avanti, offrendo una polizza che unisce in un solo prodotto una vasta gamma di coperture pensate per la persona, la famiglia e la vita quotidiana.

Viviamo in un’epoca in cui i rischi sono sempre più diversificati: dagli incidenti domestici agli infortuni sul lavoro, dalle emergenze sanitarie fino agli imprevisti legati alla mobilità o alla vita digitale. Una polizza tradizionale, spesso, non basta più. Ecco perché cresce la domanda di soluzioni flessibili, modulari e gestibili facilmente, capaci di offrire una protezione reale, non solo sulla carta.

Unica Unipol risponde proprio a questa esigenza, proponendo una copertura “a pacchetto” ma completamente personalizzabile, che racchiude in sé diverse soluzioni assicurative in un unico contratto.

Una polizza modulare per esigenze diverse

Il vero punto di forza di questa offerta è la possibilità di costruire la propria polizza su misura, scegliendo tra più moduli tematici. Si tratta di garanzie che si possono combinare liberamente, per creare una copertura perfettamente allineata allo stile di vita, alla composizione familiare e alle necessità quotidiane del cliente.

Tra le principali coperture disponibili troviamo:

· Infortuni: protezione in caso di lesioni derivanti da incidenti, in casa, al lavoro o nel tempo libero.

· Tutela della salute: copre spese mediche, esami diagnostici, interventi chirurgici, visite specialistiche.

· Assistenza familiare: servizi utili in caso di emergenze domestiche o impossibilità temporanea a prendersi cura della casa o dei familiari.

· Tutela legale: copertura delle spese legali in caso di controversie civili o penali.

· Cyber risk: protezione contro i danni derivanti da truffe online, furti di identità o attacchi informatici.

Tutto questo è integrabile in un’unica piattaforma assicurativa che consente massimo controllo e chiarezza, senza dover sottoscrivere più contratti con condizioni differenti. Una formula davvero innovativa, pensata per semplificare la vita e garantire serenità nel tempo.

Chi vuole conoscere i dettagli o attivare questa soluzione può partire da qui: Unica Unipol .

Tecnologia e semplicità: la gestione smart della protezione

Uno degli aspetti più apprezzati di Unica Unipol è la gestione digitale dell’intera polizza. Grazie all’area personale online e all’app dedicata, l’utente può monitorare le coperture attive, effettuare modifiche, richiedere assistenza o aprire una pratica di rimborso in pochi passaggi.

Ogni modulo è spiegato in modo chiaro e accessibile, e l’attivazione può avvenire anche da remoto, con la massima trasparenza. Questo approccio è ideale per chi ha poco tempo, ma vuole comunque tenere tutto sotto controllo, ricevere notifiche importanti e consultare la documentazione ovunque si trovi.

La piattaforma digitale consente inoltre di aggiungere o togliere moduli nel tempo, adattando la polizza ai cambiamenti della propria vita: un figlio che nasce, un cambio di lavoro, un trasloco o semplicemente l’esigenza di rafforzare la tutela per determinate aree. Il tutto senza burocrazia, firme su carta o file da stampare.

Una modalità che riflette l’evoluzione del mondo assicurativo verso una logica di servizio continuo, non più limitato al momento della sottoscrizione ma attivo e adattivo nel tempo.

Più valore, meno complicazioni

Uno dei motivi per cui molte persone trascurano la protezione personale o familiare è la complessità: dover confrontare diverse polizze, ricordare scadenze, gestire clausole poco chiare e condizioni contrattuali scritte in modo tecnico. Con Unica Unipol, questo problema viene superato grazie a una struttura semplificata e trasparente, dove ogni copertura è chiaramente spiegata e modulabile.

Inoltre, avere tutto in un unico contratto significa anche ottimizzare i costi, evitando duplicazioni, sovrapposizioni di coperture e polizze inutilmente separate. Il risultato è una maggiore efficienza economica e operativa, con la sicurezza di essere davvero coperti dove serve.

Un’altra grande comodità è la gestione centralizzata delle pratiche: che si tratti di una richiesta di assistenza, di un rimborso per cure mediche o di una consulenza legale, tutto passa da un’unica interfaccia, senza dover interagire con più uffici o figure diverse.

Questo modello si adatta perfettamente a un’utenza moderna, abituata a soluzioni integrate e servizi "on demand", sempre disponibili e personalizzabili.

Una scelta che guarda al futuro

In un contesto in cui i confini tra vita privata, lavoro, salute e digitale si fanno sempre più sfumati, avere una protezione trasversale e flessibile non è più un lusso, ma una necessità. Unica Unipol è la risposta a questa nuova esigenza: un sistema assicurativo progettato per seguire la persona nelle diverse fasi della vita, adattandosi ai cambiamenti con prontezza e precisione.

Questa polizza non è solo un prodotto: è un approccio nuovo, incentrato sulla fiducia, sulla personalizzazione e sull’uso intelligente della tecnologia. Una soluzione che unisce solidità assicurativa e visione contemporanea, offrendo alle persone la libertà di vivere il presente con serenità e affrontare il futuro con maggiore sicurezza.

In definitiva, scegliere Unica Unipol significa investire nella propria tranquillità, affidandosi a un sistema costruito attorno alle proprie reali necessità, capace di evolversi con te e di semplificare davvero la gestione della protezione personale.