Craveggia celebra la notte di Natale con il presepe vivente

La parrocchia di Craveggia, in collaborazione con il comune e la Pro Loco, invita tutta la comunità a partecipare alla celebrazione della Novena e della santa messa solenne di Natale, quest’anno accompagnate da una rappresentazione vivente dell’antica natività, il 24 dicembre.

L’inizio è alle 20.30 con la Novena del Natale presso la chiesa di Sant’Antonio. Al termine, il tradizionale cammino con i "Lanternitt" per le vie del paese, animata da canti natalizi, che condurrà i partecipanti al battistero, dove si terrà una suggestiva rappresentazione vivente della natività. Alle 21.00 ci si sposterà nella chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristoforo per la santa messa solenne di Natale. Al termine della celebrazione, la Pro Loco di Craveggia offrirà vin brulè, cioccolata calda, panettone e pandoro in piazza per augurare a tutti buon Natale.