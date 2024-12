Torna il tradizionale presepe vivente a Crevoladossola

L’associazione Amici del Presepe di Crevola organizza, anche per quest’anno, il tradizionale presepe vivente di Crevoladossola e un ricco programma di eventi natalizi.

Il primo appuntamento è per domenica 22 dicembre con “Aspettando il Natale”: alle 14.30 l’arrivo di Babbo Natale nella grotta e l’inaugurazione della mostra “Una ghirlanda per Crevola” a cura di Crevola Art Trekking. Alle 15.30 giochi per i bambini e una merenda con tè e cioccolata calda; presenti anche le bancarelle delle “Coccinelle” di Crevola. Alle 21.00, infine, il concerto della corale di Crevola e del coro Aurora nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

Le celebrazioni proseguono martedì 24 dicembre con il presepe vivente. Alle 21.30 la rappresentazione degli antichi mestieri nel centro storico, l’apertura della grotta di Babbo Natale e della mostra “Una ghirlanda per Crevola”. A mezzanotte, poi, la messa solenne con la partecipazione della corale. La serata sarà accompagnata dalla banda musicale.

Ultimo appuntamento lunedì 6 gennaio: alle 16.00 l’arrivo dei Re Magi, seguito dalla messa animata dalla corale. Alle 17.15, poi, l’arrivo della Befana che porta i doni ai bambini. Anche questo pomeriggio è accompagnato dalla banda musicale.