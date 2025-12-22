"Natale da eroi", a La Fabbrica il tradizionale concerto festivo con la Filarmonica

Si tiene martedì 23 dicembre alle 21.00 il tradizionale concerto natalizio della Filarmonica di Villadossola, in programma al teatro La Fabbrica. La serata si intitola “Natale da eroi”: la banda, diretta dal maestro Riccardo Armari, propone un ricco repertorio ispirato al tema degli “eroi”, declinato in diversi modi. Non mancheranno anche le più tradizionali musiche natalizie. La serata fa parte del programma di “Dicembre d’arte”, rassegna culturale promossa dal comune in occasione delle festività.
