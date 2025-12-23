“Tra Italia e Svizzera”: prosegue la mostra di Carlo Bossone a Domodossola

Prosegue a Domodossola la mostra “Tra Italia e Svizzera – pittura di confine”, dedicata alle opere di Carlo Bossone realizzate negli anni ’60 e ’70 durante i suoi frequenti viaggi in Svizzera. L’esposizione è ospitata presso l’Atelier Carlo Bossone in Corso Moneta 4 e sarà visitabile fino al 18 gennaio 2026.

In occasione del periodo natalizio sono stati programmati orari speciali: tra dicembre e gennaio sarà possibile visitare la mostra il 22, 24, 27, 29 e 30 dicembre, il 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 gennaio, con aperture mattutine o pomeridiane a seconda dei giorni.

Le opere esposte testimoniano il legame del maestro con il territorio svizzero, in particolare con la Val Vaira, le cui caratteristiche naturalistiche richiamano le vallate ossolane. Qui Bossone trovava ispirazione per molti dei suoi lavori, che mescolano paesaggi reali e interpretazioni artistiche del confine tra i due Paesi.

Particolare attenzione è dedicata alla vetrina dell’atelier, allestita in maniera dinamica e rinnovata periodicamente. In questo periodo l’esposizione in vetrina richiama l’inverno, con sci e slitta d’epoca, grazie alla collaborazione con una collezione privata.

La mostra rientra in un progetto più ampio: dal 10 aprile al 3 maggio 2026 le opere del maestro, e altre sorprese ancora da svelare, potranno essere ammirate anche oltre confine. Nei prossimi mesi sarà annunciato il programma completo del 2026, con nuove iniziative dedicate a Carlo Bossone e al suo legame artistico tra Italia e Svizzera.