Terza Categoria, la Mergozzese cala il pokerissimo e vola in testa

La Mergozzese si prende la vetta della classifica con un’ottima prestazione contro il Gattico Veruno, vincendo 5-3 e approfittando dei pareggi di tutte le concorrenti. I lacuali partono forte, con Jodero e Bossi che firmano un micidiale uno-due nei primi dieci minuti. Gli ospiti provano a rientrare in partita, ma Brunetti su rigore ristabilisce le distanze. Nella ripresa, Giusto e Erbetta chiudono i giochi, sigillando una vittoria che proietta gli uomini di Pascale al primo posto in graduatoria, a coronamento di un lungo inseguimento.

Il derby ossolano tra Pregliese e Montecrestese, sul “neutro” di Piedimulera, finisce 0-0. Bella cornice di pubblico, partita maschia e qualche occasione da ambo le parti, soprattutto nel primo tempo, poi prevale la paura di perdere e le due formazioni si accontentano del pareggio. Nel finale un’espulsione per parte, prima Tartari per gli ospiti e poi Piroia per i gialloverdi, entrambi per doppia ammonizione. Pareggio che in realtà serve a poco ad entrambe, in una giornata in cui tutte le pretendenti alla vittoria finale hanno pareggiato, tranne la Mergozzese.

La Virtus Crusinallo si prende un punto prezioso, con qualche rimpianto, contro la capolista San Maurizio: finisce 2-2 dopo una gara molto combattuta. I biancoazzurri vanno sotto, ma riescono a trovare il pareggio con un rigore trasformato da Vanzan. Nella ripresa, gli omegnesi passano in vantaggio con un gran gol di Bouchouit, ma vengono raggiunti proprio al novantesimo. Considerando le assenze per squalifica, è un buon punto per i cusiani, pur con l’amaro in bocca per una vittoria sfumata solo nel finale.

Continua il periodo nero del Verbania Olympia, che cade ancora, questa volta contro il Valsessera. I verbanesi subiscono la maggiore qualità degli avversari e incassano una nuova sconfitta, pur non demeritando di fronte a un avversario più forte tecnicamente.

Risultati:

Armeno - Meina 3 - 3; Virtus Crusinallo - San Maurizio 2 - 2; Pregliese - Montecrestese 0 - 0; Libertas Vaprio - Oleggio Castello 1 - 1; Mergozzese - Soccer Gattico Veruno 5 - 3; Verbania Olympia - Valsessera 1 - 2

Classifica:

Mergozzese 35 - San Maurizio 34 - Montecrestese 33 - Virtus Crusinallo 32 - Armeno 32 - Pregliese 31 - Oleggio Castello 25 - Valsessera 22 - Meina 21 - Libertas Vaprio 19 - Soccer Gattico Veruno 11 - Verbania Olympia 6