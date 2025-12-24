A Vagna le celebrazioni della vigilia di Natale

La parrocchia e le associazioni di Vagna organizzano, per la notte del 24 dicembre, le tradizionali celebrazioni di Natale. Appuntamento la sera della Vigilia alle 21.30 nel giardino parrocchiale, da dove prende il via la processione verso la chiesa di San Brizio. Qui la celebrazione della messa solenne, animata dal coro Seo Cai diretto da Alice Bandini e la corale della parrocchia diretta da Danilo Prina, con l’accompagnamento di Pierluigi Caffone all’organo. Al termine della messa scambio di auguri con cioccolata calda, vin brûlé, dolci e un pensiero da parte del Gruppo Arsciol.