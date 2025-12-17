Malesco, con il coro Gaudium un concerto a sostegno delle Rsa vigezzine

L’Ecomuseo regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit” di Malesco ospita un concerto benefico: appuntamento lunedì 29 dicembre alle 21.00 al cinema comunale, per una serata organizzata con il patrocinio del comune e in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Vigezzo di aiuta. Protagonista del concerto è il coro polifonico femminile Gaudium di Domodossola, diretto dalla maestra Monica Delfina Morellini.

Il coro, nato nel 2003 come “Laboratorio Corale” all’interno delle attività della scuola media a indirizzo musicale di Domodossola, è oggi composto da circa trenta coriste accomunate dalla passione per la musica e il canto corale. Diretto fin dagli esordi dalla maestra Morellini – diplomata in pianoforte e specializzata in propedeutica vocale – fa parte dell’associazione Cori Piemontesi e vanta numerose partecipazioni a rassegne e concerti, proponendo un repertorio vario che spazia dal sacro al profano, con particolare attenzione alla tradizione polifonica italiana ed europea.

L’intero ricavato della serata, ad offerta libera, sarà devoluto a favore di progetti ricreativi e laboratori indirizzati agli ospiti della Rsa Cuore Immacolato di Maria di Re e della Residenza Arcobaleno di Druogno, strutture assistenziali della Valle Vigezzo.