Craveggia, riapre la mostra "Le ricostruzioni di Guido Dresti"

Riapre le porte ai visitatori la mostra “Le ricostruzioni di Guido Dresti”, esposizione di orologi solari e strumenti astronomici allestita a Palazzo Guglielmi a Craveggia. La mostra torna dunque ad accogliere il pubblico dal 27 dicembre al 5 gennaio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00. È possibile organizzare visite guidate fuori orario, esclusivamente su appuntamento. La mostra rimarrà chiusa il 1° gennaio.
Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0324 98033 (comune di Craveggia) oppure 347 5975258 (Guido Dresti).