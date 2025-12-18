 / Cultura

Cultura | 18 dicembre 2025, 09:32

Craveggia, riapre la mostra "Le ricostruzioni di Guido Dresti"

A Palazzo Guglielmi, dal 27 dicembre al 5 gennaio, è possibile visitare l'esposizione di orologi solari e strumenti astronomici

Riapre le porte ai visitatori la mostra “Le ricostruzioni di Guido Dresti”, esposizione di orologi solari e strumenti astronomici allestita a Palazzo Guglielmi a Craveggia. La mostra torna dunque ad accogliere il pubblico dal 27 dicembre al 5 gennaio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00. È possibile organizzare visite guidate fuori orario, esclusivamente su appuntamento. La mostra rimarrà chiusa il 1° gennaio.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0324 98033 (comune di Craveggia) oppure 347 5975258 (Guido Dresti).

l.b.

