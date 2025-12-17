A Malesco l'undicesima edizione del "Concerto al cinema"

È in programma per sabato 20 dicembre alle 20.30 l’undicesima edizione del “Concerto al cinema”, appuntamento musicale diventato ormai una tradizione pre-natalizia del cinema comunale di Malesco. La serata, organizzata dall’associazione San Tan Tune-In di Beura Cardezza in collaborazione con Pirates of Rock, prevede un intrattenimento musicale dal vivo con un ricco repertorio he spazia tra i grandi nomi della musica italiana e internazionale, da Vasco Rossi a Lara Pausini, dai Beatles ai Dire Straits e molti altri. Protagonisti saranno giovani musicisti del territorio, guidati da Riccardo Sbaffi, Matteo Filippini e Serena De Martini.

L’evento è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto all’associazione Pirates of Rock, a sostegno delle attività musicali e culturali sul territorio. Lo spettacolo sarà poi replicato il 27 dicembre alle 20.30 in piazza della Chiesa a Cuzzago. In questo caso il ricavato sarà devoluto all’associazione sportiva Gsh Sempione 82.