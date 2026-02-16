Tappa a Crevoladossola per Silvia Gottardi, impegnata nella 'pedalata sostenibile' tra Parigi e Cortina

Tappa in Ossola per Silvia Gottardi, 47 anni, di Riva del Garda, che in occasione dei 21 anni di “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa a Rai Radio 2, ha fatto sosta all’Ossola Outdoor Center di Bisate.

Il suo tour da Parigi (dove è partita l'8 febbraio) sino a Cortina (dove arriverà il 21) nasce per sostenere il progetto della pedalata sostenibile di “Cicliste per caso”. Una iniziativa che è dedicata alle Olimpiadi.

Un lungo percorso di 1.400 chilometri per la ex cestista azzurra e blogger del duo ‘Cicliste per Caso’ Silvia Gottardi ha illustrato, nella sua breve fermata a Crevoladossola, i motivi della sua iniziativa che ha toccato Digione, Losanna per raggiungere Milano e Verona e infine Cortina. Scopo? Promuovere uno stile di vita a impatto zero e allo stesso tempo valutare l’effettiva sostenibilità delle Olimpiadi 2026, definite dai media “le più green di sempre”.

Una sosta, quella al centro commerciale, che ha visto la presenza dei componenti della sezione provinciale di Fiab e dei responsabili dell’IperCoop di Crevoladossola. Prima di riprendere la pedalata verso Milano e poi Cortina.

Silvia Gottardi ha raccontato: ''Sono partita da sola da Parigi in autosufficienza con tutte le cose di cui ho bisogno: l'obiettivo è collegare simbolicamente Parigi a Milano Cortina , sedi delle ultime due olimpiadi ma anche sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali e di sostenibilità. E' stata una pedalata olimpica per porre l'attenzione su temi ambientali legati alle Olimpiadi che sono attualmente in corso. Il Sempione l'ho fatto in treno, per il resto ho sempre pedalato per 700 chilometri, sino ad ora. Pvviamente pedale da sola è stato un po' più complicato anche soprattutto pe ril mteo inconttato''.