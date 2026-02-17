Rogo di Crans Montana, Tovaglieri (Lega): "Tragedia europea, Bruxelles valuti di costituirsi parte civile"

"Il dramma di Crans-Montana è una tragedia europea: Bruxelles valuti se costituirsi parte civile nel processo". È quanto chiede l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega) in un’interrogazione presentata nei giorni scorsi alla Commissione europea, sollecitando un pronunciamento ufficiale dell’Unione sulla vicenda del rogo avvenuto la notte di Capodanno.

"Il rogo di Capodanno ha coinvolto tutta l’Europa, non solo perché ha portato alla morte ragazze e ragazzi di cinque diverse nazioni dell’Unione europea, tra cui sei italiani, ma anche perché ha coinvolto 21 Paesi nell’assistenza agli oltre cento feriti tramite il Meccanismo di protezione civile europeo", dichiara l’europarlamentare lombarda. Secondo Tovaglieri, la dimensione internazionale dell’emergenza e la mobilitazione di numerosi Stati membri impongono una riflessione politica a livello comunitario.

"Alla luce di questi fatti – conclude – chiediamo alla Commissione di valutare se costituirsi parte civile nel processo e di prendere una posizione ufficiale in merito a questa terribile vicenda, che ha scosso l’opinione pubblica di tutto il continente".