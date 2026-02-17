Pericolo valanghe forte sul Vco

È di livello 4-Forte il pericolo valanghe sull’alto Piemonte, Vco compreso. È quanto emerge dal bollettino emesso da Arpa Piemonte per la giornata di oggi, martedì 17 febbraio. Ad aumentare il pericolo di eventi valanghivi è la presenza di vento forte, a tratti tempestoso, proveniente da nord ovest, che causerà il trasporto della neve fresca. Gli accumuli di neve instabili possono dunque subire facilmente un distacco già in seguito al passaggio di un singolo escursionista. Ciò soprattutto nelle conche e nei canaloni e in prossimità del limite del bosco e nelle regioni più colpite dalle precipitazioni.