Anche Jelecrois tra i protagonisti del laboratorio “A Scuola di Rap” del Ciss Ossola

La protagonista della prima stagione di Nuova Scena su Netflix, Jelecrois, sarà ospite del primo incontro di “A Scuola di Rap”, il laboratorio gratuito promosso dal Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola. Otto incontri, dal 20 febbraio al 17 aprile, pensati per avvicinare ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni alla musica rap e alla cultura hip hop.

A parlare del progetto è Carlo Moretti, co-conduttore del laboratorio insieme a Giovanni Ciocca Vasino:

“L’idea è semplice: vogliamo dare ai ragazzi uno spazio dove possono esprimersi davvero, raccontare le loro storie, le emozioni, quello che vivono ogni giorno. Il rap oggi è uno dei linguaggi più vicini ai giovani, e può trasformare disagio, energia, voglia di raccontarsi in musica. Con Jelecrois porteremo un esempio concreto: una ragazza giovane, di talento, che ha fatto strada e che può raccontare la sua esperienza, da quando ha iniziato fino al palco di Netflix.”

Il laboratorio ha obiettivi chiari e concreti: imparare la storia della cultura hip hop, capire come nasce un brano, scrivere testi originali, registrare in studio, promuovere e distribuire un progetto musicale. Ma non è solo tecnica:

“Ci interessano anche le cose importanti della vita reale: lavoro di gruppo, collaborazione, responsabilità, capire come stare in una crew, comunicare, rispettarsi. Tutto questo è parte del rap, non solo i testi o i beat.”

Le attività saranno varie: lezioni interattive, ascolti guidati, prove pratiche e lavoro in crew. Ogni ragazzo potrà provare diversi ruoli, dal rapper al beatmaker, dal manager al social media manager. Oltre a Jelecrois, saranno ospiti anche Ernesto Conocchia, autore di La mia parola di Shablo a Sanremo 2025, e Mattia Incardona, videomaker professionista.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Per informazioni è possibile contattare il numero 0324 52598 interno 3 oppure l’indirizzo e-mail centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.