Crevoladossola, l'oratorio di Croppargino torna a splendere grazie all’intervento del comune

L’amministrazione comunale di Crevoladossola è impegnata della riscoperta e riqualificazione dell’oratorio di Croppargino, a breve distanza dalla località Scezza, a Crevola alta. La struttura, risalente al 1845 e che custodisce una croce in pietra del 1740, è l’edificio sacro più alto e isolato del territorio comunale e negli anni era stata progressivamente inglobata dalla vegetazione, fattore che ne aveva compromesso la visibilità e aumentato l'esposizione al rischio di incendi boschivi.

Per riportare l’oratorio alla sia bellezza originale, l’amministrazione ha recentemente promosso un importante intervento di selvicoltura: l'operazione non solo ha messo in sicurezza l'edificio, ma lo ha restituito al paesaggio. Per completare a riqualificazione, è ora prevista l’installazione di un’illuminazione artistica alimentata da pannelli fotovoltaici e la valorizzazione dell’intera area, che offre una vista unica sulla val d’Ossola e sulla val Divedro.