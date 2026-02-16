Lavori in Collegiata a Domodossola: messe spostate in ospedale e alla Cappuccina

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso sospende temporaneamente le messe in Collegiata a causa dello spostamento dei ponteggi per i lavori di restauro, a partire da oggi e fino a nuovo avviso.

Tutte le celebrazioni previste dal lunedì al sabato alle ore 9 e dal lunedì al venerdì alle ore 18 si terranno nella Cappella dell’Ospedale San Biagio.

Il sabato, la messa delle ore 16 sarà celebrata nella chiesa parrocchiale S. Antonio – “Cappuccina”, mentre quella delle ore 18 sarà anticipata alle 17:30 e si terrà nella stessa chiesa.

La domenica, la messa delle ore 8 sarà celebrata al Santuario della Madonna della Neve. La messa delle ore 11 sarà anticipata alle 10:30 e si terrà nella chiesa parrocchiale S. Antonio – “Cappuccina”, così come la messa delle ore 18, anticipata alle 17:30.

Per il Mercoledì delle Ceneri, le messe delle ore 9 e delle ore 18, con benedizione e imposizione delle Ceneri, si svolgeranno nella Cappella dell’Ospedale San Biagio. Le Via Crucis, previste ogni venerdì di Quaresima alle 15:30, saranno anch’esse celebrate nella stessa cappella.