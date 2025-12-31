Ornavasso saluta il 2025 e augura un sereno 2026 ai cittadini



Cari Ornavassesi,

al termine di questo 2025, il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale rivolgono un sincero saluto e augurio di serenità per l’anno che verrà.

Ornavasso è una comunità fondata su valori forti e condivisi: senso di appartenenza, solidarietà, volontariato, rispetto reciproco e impegno per il bene comune. Valori che hanno permesso al paese di crescere e di rimanere vivo nel tempo. È fondamentale che anche i nuovi cittadini scelgano di partecipare attivamente, integrandosi nelle associazioni di volontariato, cuore pulsante della vita sociale locale.

Il 2025 è stato un anno ricco di risultati concreti: la nuova mensa scolastica, ormai prossima all’inaugurazione; il ripristino e la riapertura della Via Crucis; la costituzione della Comunità Energetica dell’Ossola; gli interventi del Distretto del Commercio Diffuso e il suo recente rifinanziamento; le convenzioni con i centri diagnostici; la messa in sicurezza dei torrenti di Ornavasso e Migiandone e del dissesto idrogeologico del Dorf; opere urgenti sulla strada del Boden; il parcheggio di via Brusa Perona; il gemellaggio con Naters, insieme ad altri interventi che migliorano la qualità della vita della comunità.

Guardando al 2026, tra i progetti previsti vi sono il completamento della ristrutturazione dell’antica segheria del Riscion, il rifacimento della copertura e degli spogliatoi della palestra comunale, la realizzazione del sistema di raccolta delle acque di displuvio a monte del Roll, il completamento della rete fognaria lungo via al Boden, interventi sulla strada per Cortevecchio e sul sentiero per l’Eyehorn, la realizzazione della rotonda all’ingresso sud del paese e l’installazione di un bicigrill lungo la pista ciclabile.

Al termine dell’anno, il sindaco e l’Amministrazione esprimono un sentito ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato di Ornavasso: con il loro impegno, la passione e la disponibilità rendono il paese più solidale, umano e unito.

Con l’augurio che il 2026 porti salute, serenità e nuove energie per continuare a costruire insieme il futuro di Ornavasso, il sindaco e l’Amministrazione comunale porgono a tutti i cittadini e alle loro famiglie i più sinceri auguri di buon anno.