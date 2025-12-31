Te Deum di fine anno, le celebrazioni nelle parrocchie

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso ha scelto di celebrare anche la più importante funzione di fine anno, così come già avvenuto per la messa di Natale di mezzanotte, nella chiesa di Sant’Antonio alla Cappuccina.
La messa con il canto del Te Deum, l’inno di ringraziamento per l’anno trascorso, si terrà questa sera alle 17.30 nella chiesa della Cappuccina.
Nella parrocchia di Calice, la messa con il canto del Te Deum sarà invece celebrata nella chiesa di San Quirico alle 17.
A Villadossola, infine, la celebrazione di fine anno con il Te Deum è prevista questa sera alle 18 nella chiesa di Cristo Risorto.