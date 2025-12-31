 / Attualità

Attualità | 31 dicembre 2025, 14:00

"Usiamo i botti con responsabilità": l’invito del sindaco Ferroni ai cittadini di Crevoladossola

In vista del Capodanno l’amministrazione richiama prudenza e rispetto per persone, animali e luoghi pubblici

Il sindaco Giorgio Ferroni

In vista delle celebrazioni per il Capodanno, il Comune di Crevoladossola rivolge un appello ai cittadini affinché l’uso dei giochi pirotecnici avvenga nel rispetto delle regole e della sicurezza collettiva.

A ricordarlo è il sindaco Giorgio Ferroni, che invita ad adottare comportamenti responsabili per garantire un clima di festa sereno per tutti.L’impiego improprio di materiali pirotecnici può infatti causare incidenti anche gravi, danni a persone e cose e provocare forte stress agli animali domestici. Per questo motivo l’Amministrazione raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti autorizzati e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso.

Ferroni richiama inoltre all’attenzione nei confronti dei luoghi sensibili: evitare l’accensione di fuochi in prossimità di abitazioni, aree affollate, parchi e strutture delicate, con una particolare cura verso minori, anziani e animali.

"La collaborazione e il senso civico di tutti sono fondamentali per festeggiamenti sicuri", sottolinea il sindaco. L’Amministrazione coglie infine l’occasione per rivolgere alla cittadinanza i migliori auguri di un sereno e sicuro Anno Nuovo.

a.f.

