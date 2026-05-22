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Cronaca | 22 maggio 2026, 09:00

Monte Moro, al via il processo all’ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci

In tribunale a Verbania l’udienza preliminare sull’inchiesta relativa ai lavori della pista tra Italia e Svizzera finanziata con fondi Interreg. Il Comune di Macugnaga ammesso come parte civile

Monte Moro, al via il processo all’ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci

Si è aperta in tribunale a Verbania l’udienza preliminare del processo all’ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, assistito dall’avvocato Carlo Ruga Riva, nato dall’indagine del Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola sui lavori di realizzazione della pista in fase di realizzazione tra Italia e Svizzera al Monte Moro, finanziata con fondi Interreg. Le Fiamme Gialle avevano apposto i sigilli nel maggio 2023 perché i lavori sarebbero stati svolti senza le nescessarie atuorizzazioni e in difformità al progetto presentato. L’accusa è di deterioramento di beni paesaggistici e di omessa denuncia di subappalto.

Nella prima udienza il Gup ha ammesso come parte civile il Comune di Macugnaga con l’avvocata Giovanna Padulazzi. Il giudice ha poi rinviato al 16 luglio per individuare le intercettazioni che dovranno essere poi trascritte dal perito. A processo oltre a Bonacci, ci sono il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e tre persone delle ditte incaricate dei lavori.

Red. Vb

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