Pescatore trovato senza vita nel torrente Deseno

È stato rinvenuto senza vita il pescatore disperso nel torrente Deseno. L’allarme era scattato nella serata di ieri, quando i familiari, non vedendolo rientrare, avevano richiesto l’attivazione delle ricerche.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e del Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola, che hanno avviato le operazioni di ricerca lungo il corso del torrente. Nella piazzetta della frazione domese di Cisore è stato inoltre allestito un campo base per coordinare gli interventi.

Nel corso della notte il corpo dell’uomo, un anziano pescatore, è stato individuato nelle acque del rio che più a valle segna il confine tra Domodossola e Crevoladossola.