Controlli straordinari della Polizia di Stato: 376 persone identificate e sequestri di droga e armi improprie

Dal 6 al 27 maggio, nell’ambito del contrasto ai reati della criminalità diffusa la Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli rispetto ai reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, nonché rispetto alla presenza di irregolari sul territorio nazionale. Il servizio straordinario, nel tempo, ha visto il coinvolgimento di pattuglie della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato di Omegna, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e dell’unità cinofila di Torino Complessivamente sono state identificati 345 maggiorenni e 31 minorenni. L’attività ha permesso di individuare 11 maggiorenni trovati in possesso di sostanza stupefacente e sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art.75 Testo Unico Stupefacenti; in totale, ai diversi soggetti sono stati sequestrati oltre 20 gr di cocaina. Inoltre, il personale del Commissariato di Omegna ha sequestrato ad un giovane 20enne, diretto ad un affollato evento nell’Ossola, un tirapugni (c.d noccoliere) con una lama di 12 cm che lo stesso dichiarava di tenere quale “anti stress”. Gli agenti di Polizia hanno provveduto a denunciare il soggetto a piede libero ai sensi dell’art.4 L.110/1975.