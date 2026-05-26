Addio al dottor Mauro Silvani: urologo biellese molto conosciuto in Ossola

Lutto nel mondo della sanità. Si è spento a 67 anni il dottor Mauro Silvani, urologo apprezzato e stimato tanto per le sue qualità cliniche quanto per le sue doti umane. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità medica, a Biella come in Ossola, dove il dottor Silvani è rimasto nel cuore di molti pazienti e colleghi.

La sua carriera lo aveva portato sul nostro territorio: alla fine degli anni Novanta, il dottor Silvani aveva lavorato presso il reparto di Urologia dell'ospedale San Biagio di Domodossola, lasciando fin da subito un'ottima impressione tra colleghi e pazienti. Successivamente aveva continuato a essere presente in Ossola come libero professionista, visitando privatamente in ambulatori della zona e mantenendo così un legame duraturo con il territorio e con le persone che lo avevano conosciuto in quegli anni.

La sua carriera ospedaliera lo aveva poi portato a Biella, dove dal 2010 al 2016 aveva ricoperto il ruolo di responsabile del reparto di Urologia. Anche in quella veste aveva saputo distinguersi per competenza, rigore e umanità, diventando un punto di riferimento per i colleghi e un medico di fiducia per i pazienti.

Dopo i funerali, celebrati martedì 27 maggio nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella, la comunità medica si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio ufficiale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Biella. "Professionista di grande competenza, rigore e umanità", si legge nel comunicato, il dottor Silvani "ha rappresentato per molti colleghi e pazienti un esempio di dedizione alla medicina e di autentico spirito di servizio".

Non si era mai limitato al solo lavoro clinico: negli ultimi anni aveva messo la propria esperienza a disposizione degli studenti del Liceo Scientifico a curvatura biomedica, tenendo lezioni di Urologia con quella passione e generosità che lo contraddistinguevano. Un impegno che testimonia quanto tenesse alla trasmissione dei valori della professione medica alle nuove generazioni.