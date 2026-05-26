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Cronaca | 26 maggio 2026, 17:30

Addio al dottor Mauro Silvani: urologo biellese molto conosciuto in Ossola

Il medico, scomparso a 67 anni, aveva lavorato per diversi anni all'ospedale San Biagio di Domodossola alla fine degli anni Novanta. I funerali si sono tenuti martedì a Biella

Sanità biellese in lutto per la morte del dottor Mauro Silvani, aveva 67 anni

Sanità biellese in lutto per la morte del dottor Mauro Silvani, aveva 67 anni

Lutto nel mondo della sanità. Si è spento a 67 anni il dottor Mauro Silvani, urologo apprezzato e stimato tanto per le sue qualità cliniche quanto per le sue doti umane. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità medica, a Biella come in Ossola, dove il dottor Silvani è rimasto nel cuore di molti pazienti e colleghi.

La sua carriera lo aveva portato sul nostro territorio: alla fine degli anni Novanta, il dottor Silvani aveva lavorato presso il reparto di Urologia dell'ospedale San Biagio di Domodossola, lasciando fin da subito un'ottima impressione tra colleghi e pazienti. Successivamente aveva continuato a essere presente in Ossola come libero professionista, visitando privatamente in ambulatori della zona e mantenendo così un legame duraturo con il territorio e con le persone che lo avevano conosciuto in quegli anni.

La sua carriera ospedaliera lo aveva poi portato a Biella, dove dal 2010 al 2016 aveva ricoperto il ruolo di responsabile del reparto di Urologia. Anche in quella veste aveva saputo distinguersi per competenza, rigore e umanità, diventando un punto di riferimento per i colleghi e un medico di fiducia per i pazienti.

Dopo i funerali, celebrati martedì 27 maggio nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella, la comunità medica si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio ufficiale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Biella. "Professionista di grande competenza, rigore e umanità", si legge nel comunicato, il dottor Silvani "ha rappresentato per molti colleghi e pazienti un esempio di dedizione alla medicina e di autentico spirito di servizio".

Non si era mai limitato al solo lavoro clinico: negli ultimi anni aveva messo la propria esperienza a disposizione degli studenti del Liceo Scientifico a curvatura biomedica, tenendo lezioni di Urologia con quella passione e generosità che lo contraddistinguevano. Un impegno che testimonia quanto tenesse alla trasmissione dei valori della professione medica alle nuove generazioni.

 

Redazione Biella

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