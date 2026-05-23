Camion in fiamme, code e disagi sulla superstrada

Momenti di allarme nella tarda mattinata di oggi lungo la superstrada, dove un camion ha preso fuoco all'altezza di Pieve Vergonte intorno alle 11.30.

L’incendio ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. A causa del rogo si sono formate lunghe code lungo la carreggiata in direzione Gravellona Toce, con pesanti rallentamenti al traffico.



Per consentire le operazioni di soccorso e limitare i disagi alla circolazione, i carabinieri hanno disposto la deviazione del traffico con uscita obbligatoria a Piedimulera.