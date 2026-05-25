Escursionisti bloccati sopra Isella, salvati con il verricello dei Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso nella serata di domenica a Macugnaga, dove due escursionisti sono rimasti bloccati durante la discesa dall’Alpe Bletza verso l’abitato di Isella. I due si sono ritrovati in una zona particolarmente impervia e pericolosa, senza possibilità di proseguire il cammino in sicurezza.

Provvidenziale la chiamata ai soccorsi effettuata poco prima che il telefono si scaricasse completamente: gli escursionisti sono riusciti a comunicare la propria posizione ai soccorritori, permettendo così di avviare rapidamente le operazioni di recupero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola con una squadra del Distaccamento di Macugnaga, che ha raggiunto a piedi la zona indicata. Nel frattempo è arrivato anche l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo di Malpensa.

Le operazioni di recupero sono state effettuate tramite verricello: i due escursionisti sono stati issati a bordo dell’elicottero e successivamente trasferiti in sicurezza all’eliporto di Pecetto.