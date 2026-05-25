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Cronaca | 25 maggio 2026, 06:40

Escursionisti bloccati sopra Isella, salvati con il verricello dei Vigili del Fuoco

Macugnaga, si erano trovati in una zona impervia durante la discesa dall’Alpe Bletza

Intervento di soccorso nella serata di domenica a Macugnaga, dove due escursionisti sono rimasti bloccati durante la discesa dall’Alpe Bletza verso l’abitato di Isella. I due si sono ritrovati in una zona particolarmente impervia e pericolosa, senza possibilità di proseguire il cammino in sicurezza.

Provvidenziale la chiamata ai soccorsi effettuata poco prima che il telefono si scaricasse completamente: gli escursionisti sono riusciti a comunicare la propria posizione ai soccorritori, permettendo così di avviare rapidamente le operazioni di recupero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola con una squadra del Distaccamento di Macugnaga, che ha raggiunto a piedi la zona indicata. Nel frattempo è arrivato anche l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo di Malpensa.

Le operazioni di recupero sono state effettuate tramite verricello: i due escursionisti sono stati issati a bordo dell’elicottero e successivamente trasferiti in sicurezza all’eliporto di Pecetto.

Redazione

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