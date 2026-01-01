Restano ancora pochi giorni per visitare la mostra “Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso”, allestita nelle sale di Palazzo San Francesco a Domodossola. L’esposizione, che rimarrà aperta fino a domenica 11 gennaio, vede protagonista l’arte del Novecento che celebra il ribaltamento dei vincoli razionali, attraverso le opere di artisti straordinari come Pablo Picasso, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, Paul Klee, Marc Chagall e Gastone Novelli.

La mostra è ideata e curata da Antonio D’Amico in collaborazione con Stefano Papetti e Federico Troletti, promossa dal comune di Domodossola insieme alla Fondazione Paola Angela Ruminelli e realizzata dal Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Il progetto espositivo esplora gli anni a cavallo tra le due guerre fino agli Sessanta, attraverso un nucleo di dipinti e opere d’arte applicata inedite che puntano a infrangere le regole imposte dalla razionalità per riscoprire una dimensione spirituale e liberatoria rispetto a ciò che è visibile e tangibile.