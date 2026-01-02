È la piccola Noemi la prima nata del 2026 nel Vco

Si chiama Noemi la prima bambina nata nel Vco nel 2026. La piccola è nata alle 7.17 della mattina di oggi, venerdì 2 gennaio, all’ospedale Castelli di Verbania, con parto spontaneo. Sia la bambina che la mamma stanno bene. Nel corso del 2025, sono stati 461 i bimbi nati nel reparto di ginecologia e ostetricia di Verbania. Ancora nessuna nascita, al momento, è stata invece registrata dall’inizio dell’anno al Punto Nascite dell’ospedale San Biagio di Domodossola.
venerdì 02 gennaio
giovedì 01 gennaio
mercoledì 31 dicembre
