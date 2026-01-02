 / Attualità

Attualità | 02 gennaio 2026, 12:05

È la piccola Noemi la prima nata del 2026 nel Vco

La bimba è venuta alla luce questa mattina a Verbania. Ancora nessun nuovo arrivato, invece, a Domodossola

È la piccola Noemi la prima nata del 2026 nel Vco

Si chiama Noemi la prima bambina nata nel Vco nel 2026. La piccola è nata alle 7.17 della mattina di oggi, venerdì 2 gennaio, all’ospedale Castelli di Verbania, con parto spontaneo. Sia la bambina che la mamma stanno bene. Nel corso del 2025, sono stati 461 i bimbi nati nel reparto di ginecologia e ostetricia di Verbania. Ancora nessuna nascita, al momento, è stata invece registrata dall’inizio dell’anno al Punto Nascite dell’ospedale San Biagio di Domodossola.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore