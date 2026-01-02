Parcheggi blu gratuiti a Domodossola: stop temporaneo al pagamento

Stop, temporaneo, al pagamento dei parcheggi blu a Domodossola. La Compark, società che gestiva la sosta a pagamento in città, ha cessato il suo contratto il 31 dicembre 2025.

Dal 1 gennaio le colonnine per il pagamento sono state sigillate ed è stato affisso un avviso di Compark: “I parcometri presenti sul territorio sono stati disattivati, così come le applicazioni telefoniche Easypark e Telepass. A partire dal 1 gennaio non sarà possibile pagare la sosta utilizzando questi terminali e le App collegate”.

Ora si attende che parta la gestione della City Green Light, la società che ha la concessione ventennale per la gestione integrata della sosta a pagamento in città, insieme alla realizzazione di una nuova area parcheggio all'ex Macello e a una serie di interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale.

Non si conoscono al momento le tempistiche per la riattivazione del pagamento della sosta. Quindi per il momento in tutta la città si parcheggerà gratis.