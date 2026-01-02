Premosello, parchi giochi accessibili anche ai bambini con disabilità

Il comune di Premosello Chiovenda punta sull’inclusione e annuncia un importante intervento di riqualificazione dei parchi giochi presenti sul territorio. Con un atto approvato nei giorni scorsi, l’amministrazione ha deciso di realizzare tre nuove aree gioco inclusive, pensate per essere accessibili anche ai bambini con disabilità.

Il progetto, finanziato attraverso fondi statali destinati ai servizi sociali, prevede l’acquisto e l’installazione di nuove attrezzature ludiche moderne e sicure. La fornitura è stata affidata alla ditta La Lucerna Srl di Cuneo, che si occuperà anche della posa in opera.

L’investimento complessivo ammonta a circa 150 mila euro e consentirà di trasformare gli attuali parchi in spazi più accoglienti, accessibili e adatti a tutti i bambini. Con questa iniziativa, Premosello-Chiovenda compie un passo concreto verso una comunità più inclusiva, offrendo alle famiglie nuove opportunità di gioco e socializzazione.