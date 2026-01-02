Sotto la luna piena nasce Noemi: è di Baceno la prima bimba del 2026 nel Vco

È di Baceno la prima nata del 2026 nel Verbano Cusio Ossola, Noemi. “È nata con la luna piena, come la primogenita, Vittoria, che oggi ha 3 anni, e anticipo di una settimana, come la sorella”, racconta mamma Melissa Viscardi, vigezzina di Santa Maria Maggiore (ci tiene a precisarlo) trasferitasi in Valle Antigorio per amore. “La luna piena – prosegue – nella nostra famiglia annuncia sempre che il momento del parto è vicino. Per questo non avevo dubbi che Noemi stesse per nascere, nonostante i medici prevedessero una settimana in più”.

Noemi è stata più veloce di Vittoria: “Cinque ore di travaglio contro le 7 della sorella maggiore”, precisa la madre. Le prime avvisaglie del prossimo parto, ieri: “Pensavamo fosse arrivato il momento ma era troppo presto, i medici ci hanno rimandato a casa”. Alle 2 di oggi Melissa e il marito, Paolo Antonietti, si sono rimessi in macchina da Baceno e sono tornati a Verbania, dove Noemi è stata partorita alle 7,17. La scelta di ostetricia e ginecologia al Castelli, è stata naturale: “Mi ero già trovata bene quando è nata Vittoria e, insieme, abbiamo deciso di tornare per la secondogenita”.

Dopodomani, domenica, Noemi e la mamma torneranno a Baceno dove ad attenderli ci saranno, con la primogenita, i nonni paterni, Armida ed Enzo, e il nonno materno, Marco Viscardi. Un augurio per la figlia appena nata? “Che possa vivere in un mondo migliore”.

Un piccolo segno di speranza: le 461 nascite del 2025 sono più di quelle del 2024.